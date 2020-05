SERRES, Lina



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 avril 2020, à lâge de 89 ans, est décédée Lina Serres. Elle était native de La Prairie et demeurait à St-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil sa soeur Andréa (Raymond Sénécal) et ses frères Jocelyn (Lucille Chevrier) et André. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront à une date ultérieure à l'église La Nativité-de-la-Saint-Vierge de La Prairie.