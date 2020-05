BOISCLAIR, Michel



À Montréal, le 25 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel Boisclair, époux de Mme Suzanne Le Prince.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Hélène (Marc) et Guillaume (Mélissa), ainsi que leur mère Mireille-Lise Bernard, ses petits-enfants Nicolas, Marc-Alexis, Charles-Etienne et Elizabeth, ainsi que les enfants de Marc, sa soeur Francine (Michel), son frère Luc (Maria), son neveu et sa nièce, Geneviève et Julian, sa belle-soeur Geneviève et le fils de son épouse Guillaume (Alison) et leurs enfants, Adam et Renée, ainsi que parents et amis.Michel a travaillé plusieurs années à l'ENAP (école nationale d'administration publique). Il détenait une maîtrise en administration publique et avait complété son doctorat mais n'a jamais été capable de soutenir sa thèse à cause de son aphasie primaire progressive. Il a été chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal.Nous voudrions remercier en particulier la famille et les amis qui l'ont accompagné durant sa maladie ainsi que le personnel du 1er Sud du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, en particulier le Dr Champagne ainsi que le personnel des soins palliatifs, en particulier le Dr Blais qui a été très présente ces deux dernières semaines de la maladie de Michel atteint de la COVID-19.En raison de la situation actuelle, l'exposition en son honneur aura lieu à une date ultérieure.