THIBAULT, René



Le mercredi 27 mai, à l'hôpital de St-Jérôme, René Thibault nous a quittés avec ses filles à son chevet.C'était un père (Guylaine et Anne-Marie), un grand-père (Mathieu, Maxime, Rébecca, Marie, Bastien et Éva), un beau-père (Sophie, Alicia et Marie-Frédérique), un arrière-grand-père (Océane, Charlie et Stella), un frère (Denise, Jean-Guy, Michel et Thérèse), un beau-frère (Jean, Francine, Louise et Claude), un partenaire de golf et de cartes, un administrateur et un fier négociateur.Nous avons tous été marqués par sa générosité, sa droiture, sa résilience, sa sensibilité et sa ténacité. Il aura inscrit dans nos vies sa devise:, le plus précieux des héritages.