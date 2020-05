DUROCHER, Huguette

née Martineau



À Laval, le 23 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Huguette Martineau, épouse de feu Roland Durocher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maxime (Sylvie), Julie (Marc-André) et Bruno, ses petits-enfants Cassie, Zachary, Amélie (Alexandre), Christine (Anthony), Marie-Esther et Anne, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juin de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cité de la Santé.