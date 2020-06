REEVES, Jeanne d'Arc

(née Chouinard)



À Montréal, le 16 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Chouinard Reeves, épouse de feu Denis Reeves.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Lorraine et Isabelle, ses petits-enfants: Gabriel, François, Julie, Alicia, Amélie et Jade, ses frères: André (Hélène), Claude (Gaétane) et Clément, ainsi que parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.