LÉTOURNEAU, Joseph



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Joseph Létourneau le 26 mai 2020.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Carmen Proulx, ses enfants Diane (Mathieu Engelhardt), Denis (Céline Tétreault) et Alain, ses six petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses nombreux frères et soeurs, sa belle-soeur Murielle Proulx ainsi que parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, des funérailles auront lieu à une date ultérieure.