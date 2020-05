ROBERT, Raynald



À Sorel, le 18 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Raynald Robert, résident de Saint-Marc-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Manon), Liliane (Claude), Sylvio (Caroline) et Marie-Claude, ses petits-enfants : Danny, Jessika, Stéphanie, Ariel, Alexandre, Cédrick et Thalia, ses arrière-petits-enfants Cassandra, Alicia et Laura, la mère de ses enfants Marie-Paule, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la situation actuelle de la COVID-19 un service religieux sera célébré en l'église de St-Marc-sur-Richelieu à une date ultérieure.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire : Robert Cenac