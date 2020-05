HAMEL, Marie-Rose



C'est avec tristesse que nous, ses enfants, annonçons le décès à Laval, de notre bienveillante maman, Marie-Rose Hamel, le 21 mai 2020, à l'âge de 93 ans.Maintenant auprès de son époux Gérard Chabot, de sa fille Thérèse (Alain) et de sa petite-fille Sonia, elle laisse dans le deuil ses enfants, Rachel (Maurice), Robert (Sylvie), Diane (feu Daniel), Yvette (Daniel), Jeanne, Noella (feu Claude), André (Hélène) et Pierre (Roxanne).Elle quitte ses petits-enfants adorés, Jocelyn, Caroline, Nathalie, Mélanie, Mario, Marie-Ève, Sébastien, Julie, Alexandre, Emmanuelle, Simon, Jonathan, Andréanne, Marie-Michèle et ses quatorze arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses frères Gérard (Cécile), Roger (Gaetanne) et Marcel, ses soeurs Jeannine et Cécile, de nombreux neveux et nièces et son amie Carmen.Une cérémonie en la douce mémoire de notre belle Marie-Rose aura lieu à une date ultérieure.