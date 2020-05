PARADIS, André



À sa résidence le 25 mai 2020 à l'âge de 75 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants, est décédé monsieur André Paradis, époux de madame Ghislaine Neveu Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Glenn), son fils François (Aida), ses petits-enfants James, Sofia, Emma et Matteo; ses soeurs Micheline (Gilles) et Louise (Charles), son frère Pierre, Pauline Lévesque et Louise Bussière; sa belle-famille, Raymond Neveu (Denise), Gilles Neveu (Sylvie), Francine Neveu (André), Thérèse Lavallée (feu Robert Neveu), ses neveux, nièces et amis.Vu la situation actuelle, la famille accueillera parents et amis plus tard et la cérémonie religieuse suivra. Nous vous aviserons quand la situation le permettra.Un gros merci aux médecins et à tout le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de Verdun. Merci pour les soins, les attentions et le réconfort au personnel du CLSC, médecins et infirmières dévoués et généreux de leur temps.