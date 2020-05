LALONDE, Père Marcel, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau, le 26 mai 2020, est décédé, à l'âge de 93 ans, Père Marcel Lalonde.Il est né le 3 juin 1926 à Montréal. Il était le fils de Wilfrid Lalonde et de Joséphine Richer. Il a fait sa profession perpétuelle le 16 août 1950 et a été ordonné prêtre le 23 décembre 1950.Père Marcel Lalonde a exercé son ministère au Collège de Saint-Laurent de 1951 à 1955, au séminaire de Sainte-Croix de 1957 à 1962, à l'Oratoire Saint-Joseph de 1962 à 1992, et à la paroisse St-Germain d'Outremont de 1992 à 2003.Père Marcel Lalonde compte parmi les grands bâtisseurs de l'Oratoire Saint-Joseph. Pendant 30 ans, il a guidé les destinées du sanctuaire du Mont-Royal.Il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline, son neveu Gilbert et son épouse Lise, ses nièces Denise et Josée leurs époux Larry et André, ses amis, ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne pourront pas se tenir.La dépouille de père Marcel Lalonde sera incinérée et une célébration de sa vie aura lieu à l'Oratoire Saint-Joseph dès que les rassemblements seront de nouveau autorisés.