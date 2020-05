Papineau, Rosaire



Ce 25 mai, à l'âge de 79 ans, est décédé des suites de la maladie de Parkinson, M. Rosaire Papineau, fondateur du Centre du Plancher 640, époux de Mme Josée Charbonneau.Il s'est démarqué par son sens des affaires, sa ténacité, sa combativité et dans les dernières années, par une grande résilience face à la maladie. Il aura marqué bien des gens par sa grande générosité et sa gentillesse. Ami loyal, père et grand-père aimant, grand travaillant, il peut enfin reposer en paix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Patrick), ses fils, Christian (Julie) et Daniel, ses petits-enfants, Mégane, Océane, Raphaël et Maxence, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de très nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juin de 13h à 16h au:450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de Parkinson.Aussi, vous êtes invités à envoyer une anecdote ou un mot sur Rosaire Papineau par courriel avant l'événement à: info@plancher640.com. Certaines histoires pourront ainsi être exposées le 6 juin.