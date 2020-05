LAVIGUEUR, Jacqueline



À Montréal, le 21mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Lavigueur, épouse de feu Denis Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Hélène), Isabelle (Sylvain), ses petits-enfants Laurianne et Francis, ses soeurs Denise et Micheline, ainsi que la famille élargie (cousins, cousines, neveux, nièces et amis).En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à l'Association canadienne du diabète serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Lavigueur.La famille tient à remercier tous les intervenants de la Résidence Le Jardin de la Patrie.