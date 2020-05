PÉPIN, Lyne



Le dimanche 12 avril 2020, à l'âge de 52 ans, est décédée madame Lyne Pépin, de Verdun, fille de feu Maurice Pépin et de feu Lucille Bédard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Anick, son beau-frère Guy Maher, sa tante Germaine Pépin, ses cousins et cousines, ainsi que les résidents et employés du CHSLD Champlain de Verdun.Étant donné les circonstances, la cérémonie funéraire se déroulera en privé.Des dons à la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun, 1325, rue Crawford, Verdun, H4H 2N6, seraient grandement appréciés.www.champlain-manoir.orgwww.aubryetfils.com