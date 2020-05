DION VIGEANT, Réjane



À Montréal, le 24 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Réjane Dion Vigeant, épouse de feu Germain Vigeant.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Christiane Arbour), Alain, Lise, Claire et Luc (Chantal Monast); ses petits-enfants: Frédéric (Josée Langlois), Amélie (David Bisson), Virginie, Jasmine, Rachel et Camille; ses arrière-petits-enfants: Edward, Florence, Thierry et Arnaud ainsi que parents et amis.Nous sommes tous attristés par les circonstances entourant son décès en période de pandémie et nous tenons à remercier le personnel soignant de l'Hôpital général juif pour leurs bons soins. Un merci spécial à Gabrielle et Victoria qui ont fidèlement assuré la liaison avec la famille et chaleureusement accompagné notre mère jusqu'à son dernier souffle.Une messe commémorative sera célébrée à une date ultérieure.www.salonfunerairelfc.com