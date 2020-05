PAGÉ, Dr Arthur A.



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès du Dr Arthur Albert Pagé, le 29 avril 2020 à Montréal.Il laisse dans le deuil Lizette Corbeil, son épouse depuis plus de 52 ans, sa fille Julie (Daniel Dixon), son fils Marc (Manon Lemay), ses petits-enfants Maika et Yanni, ses soeurs: Bernadette (feu William Shover) et feu Lise (Peter Young Lai), ses frères: Louis (feu Eleanor Irwin) et feu Bernard (Claudette Rey), belles-soeurs, beaux-frères, cousines et cousins, nièces et neveux, ainsi que de nombreux parents, amis, consoeurs et confrères.Chirurgien vasculaire et thoracique, Dr Pagé a oeuvré à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal dans lequel il a fondé le service de chirurgie vasculaire. Au cours de sa carrière de plus de 37 ans, il est devenu chef du service de chirurgie vasculaire, chef du service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique et chef du département de chirurgie. Il a aussi obtenu le grade de professeur titulaire au sein du département de chirurgie de l'Université de Montréal.Une célébration de vie aura lieu lorsque les circonstances le permettront.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur - service vasculaire. Dr Pagé est un des cofondateurs de la Fondation qui a vu le jour en 1976.