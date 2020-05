Durand, Claire (née Lalonde)



À Laval, le 20 mai 2020, est décédée des suites de la COVID-19, à l'âge de 87 ans, Madame Claire Lalonde, épouse de feu Gilles DurandElle laisse dans le deuil et dans une tristesse profonde ses huit enfants: Suzanne (Michel Breton), Marc (Nathalie Gendron), Micheline Joanne (Michel Goudreau), Robert (Ginette Aubin), Luc (Karine Tremblay), Sylvie (Pierre Arbour), Daniel (Martine Péladeau) et Martin-Guy; ses 17 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères Gilles Lalonde (Helen) et Dwight Lalonde (Sherrie) et ses nombreux neveux et nièces ainsi que tous ses amis.Une cérémonie hommage, suivie de l'inhumation des cendres, se déroulera à une date ultérieure, pandémie oblige.Nous tenons à remercier le personnel soignant de la Résidence Du Bonheur à Laval, pour les soins de fin de vie empreints de compassion et de dignité prodigués à notre mère.Vos gestes de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Du Bonheur ou à Parkinson Québec.