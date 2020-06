HAMELIN, Mariette

née Desmarais



À Laval, le 16 mai 2020, est décédée Mme Mariette Desmarais, épouse de feu Arthur Hamelin.Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Louise Gaumond), ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées en privé.