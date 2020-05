SUYS, Michel



est décédé le 25 mai 2020, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée épouse Francine Desjarlais, ses deux fils Stéphan et Colin, ses frères et soeurs : Philippe, Jean-Pierre, Josette et Claudine, ses six petits-enfants ainsi que tous ses neveux, nièces, beaux-frères et belles-soeurs des Familles Suys, Desjarlais et Savard.Une célébration de sa vie sera célébrée à une date ultérieure, après les mesures de distanciation sociale.