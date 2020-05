FIORITO PASCUCCI

Fedora (Dora)



À l'âge de 93 ans, après trois ans de bataille contre le cancer, Dora est décédée à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Marie Clarac.Elle a été précédée par son mari Albert, par ses parents Giuseppe Fiorito et Teresina Cerino, ses frères et soeurs Michele, Antoinette (Guy Beaulieu) et Grazie.Elle laisse dans le deuil son frère John, ses nièces Monique (Norman Dickinson), Nicole et son petit-neveu Ryan Lofthouse (Ewelina Wieladek).En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront réservés à la famille immédiate.