FOUCAULT, Jean-Claude



C'est avec grande tristesse et regret que nous annonçons le décès de M. Jean-Claude Foucault, survenu au centre hospitalier CUSM le 24 mai 2020 à l'âge de 79 ans. Il a combattu son cancer avec un courage exemplaire jusqu'à la fin.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Meloche, ses deux filles Linda (Francis) et Sylvie (Stéphane), sa petite-fille Lauré-Anne (Steeven), ses petits-fils Jonathan (Marie-France), Mikaël (Sarah) et William, ses frères Michel (Denise) et Robert, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins et cousines, parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CUSM, l'équipe d'oncologie ainsi que l'équipe du palliatif pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués.Dû à la situation actuelle, la famille se recueillera en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer des Cèdres.