VINCENT, Jacques



À Laval, le 23 mai 2020, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Jacques Vincent, époux de madame Pierrette Jean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Serge (Karine), ses quatre petits-enfants : Raphaëlle (Julien), Charlie, Delphine et Zacharie, ses arrière-petits-enfantsCharlot et Jacob, ses frères et soeurs feu Denis, feu Gaston, Robert, Suzanne, Louisette, leur conjoint(e), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Patrice de Laval pour leurs bons soins.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de service funéraire.