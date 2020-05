DÉSILETS FRANCOEUR

Paulette



À Montréal, le mardi 19 mai 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Paulette Désilets, épouse de feu Guy Francoeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (France), Richard et Sylvain, ses petits-enfants Laura-Lou, Antonin, Alix et Jordane, son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.