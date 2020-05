BLAIS, Jean-Yves



C'est avec grande tristesse que notre famille annonce le décès de Jean-Yves le 23 mai 2020 à l'âge de 83, après un long combat avec la maladie à corps de Lewy et récemment, des complications suite au Covid-19.Cher époux de Connie (Wilde), il laisse dans le deuil ses 3 fils Ronald (Line), Phillip (Christine), David (Elise) ainsi que ses petits-enfants Kathleen, Catherine, Edouard et une arrière-petite-fille Mya. Il sera regretté par ses 7 frères et soeurs et leur famille.Nous remercions le personnel au CHSLD Jeanne Le Ber 8e étage pour leur support et soins durant les dernières années et spécialement durant ce dernier mois. L'incinération a eu lieu et une célébration de sa vie se tiendra à une date ultérieure.MONT-ROYAL