DUDA, Michel



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Michel Duda, époux de madame Louise Duda (née Miron), le 17 mai 2020, à Montréal.Décédé à l'âge de 81 ans, il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée depuis 40 ans Louise Duda, son fils Jan Sebastian Duda, sa belle-fille Natacha Gouveia, son petit-fils, ses soeurs Katyryna Kuzmiak et Maria Szczerbik (en Pologne), ses beaux-frères Jacques Miron (Sylvie) et Gilles Miron (Nelly), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Né dans la ville de Werchrata en Pologne en 1938, on se souviendra de Michel pour son courage, sa sensibilité, son sens de l'humour et l'amour inconditionnel qu'il portait à sa famille.La famille remercie le personnel du CHSLD Robert-Cliche pour leur travail au cours des deux dernières années.Considérant la situation actuelle, une cérémonie à sa douce mémoire aura lieu à une date ultérieure.