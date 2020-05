FRIGON, Thérèse



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Frigon. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Louis-Georges (Clémence), Françoise - Soeur Françoise-Marie, Roger (Francine), Anita (Marcel), Réjeanne - Soeur Jeanne-Gabrielle, ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, elle sera inhumée au cimetière de Saint-Prosper-de-Champlain à une date ultérieure qui sera communiquée via le www.lesieuretfrere.com et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, hôpital où Thérèse a exercé sa profession d'infirmière.La famille désire remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur450-359-0990