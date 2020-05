LEBEL, Julienne



- Doris LussierÀ l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 27 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Julienne Lebel. Née à Saint-Michel de Squatec. Elle était la fille de feu Joseph-Étienne Lebel et de feu Denise Dubé.Julienne était une enseignante retraitée de la CSDM.Elle laisse dans le deuil Antoine Côté (ex-conjoint), son fils Rémi Côté (Isabelle) et sa fille Barbara Côté (Raynold), ses petits-enfants: Jade, Lucas et Félix; ses soeurs: Étiennette, Camilla (Maurice) et Noëlla (Martial); ses frères: Marcel (Marielle), Jeannot et Valmond (Nicole), ses neveux et nièces, parents et amis.Étant donné la situation concernant la COVID-19, les célébrations funéraires se dérouleront en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel médical de l'hôpital Pierre-Boucher pour son dévouement en temps de pandémie et pour avoir pris soin d'elle dans ses derniers moments.