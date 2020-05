PROVOST, Pierre



À Montréal, le 15 mai 2020, à l'âge de 88 ans, Pierre Provost, cher époux de feu Odette Dupont-Provost, nous a quittés paisiblement dans la nuit.Il laisse dans le deuil ses 3 fils bien-aimés, Luc, Benoit (Jorge) et Sylvain, son aidant naturel.Pierre laisse aussi son frère Marcel (Sabine), ses soeurs Gisèle (feu Conrad) et Mariette (Yves), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Aimé et respecté de tous, reconnu pour son honnêteté, sa gentillesse, son ingéniosité, il était toujours prêt à aider. Pierre fut le dernier Président du Système d'Alarme Provost, sous la direction de la famille Provost.Pierre est maintenant auprès de sa tendre épouse Odette et qui sait? Peut-être qu'ils sont à Beaurepaire ou au Lac Cameron, leurs petits coins de paradis.Compte tenu de la pandémie actuelle, les funérailles vous seront annoncées ultérieurement.