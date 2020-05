Aide-jardinier

Le beau temps aura permis à plusieurs de retrouver le plaisir du jardinage. Si on se fie à l’achalandage dans les pépinières, le confinement aura permis à d’autres de se découvrir une nouvelle passion. Jumelez ce passe-temps à un désir grandissant d’autosuffisance, ça fait pas mal de monde à la recherche de trucs pour travailler son coin de terre. Voici quelques pros qui distribuent leurs conseils sur différentes plateformes.

Arrive en campagne

Photo courtoisie, TVA

Depuis cinq saisons, Stefano Faita fait vivre l’expérience de la ferme à des familles urbaines. Un rendez-vous souvent divertissant puisque nos citadins doivent prendre part aux tâches agricoles. Grâce à l’émission, on saisit mieux d’où viennent nos aliments et comment on les cultive. En fin d’émission, on y cuisine et déguste ainsi les aliments récoltés.

► Jeudi 19 h 30 à TVA

The Big Flower Fight

Photo courtoisie, Netflix

On ne sait plus quoi inventer comme compétition télévisuelle. Mais celle-ci tombe à un moment où l’on s’intéresse plus que jamais au jardinage. Si vous avez des idées de grandeurs ou des envies de vous prendre pour Edward Scissorhands (aux mains d’argent) pour épater le voisinage, cette émission va vous rendre fous ! The Big Flower Fight est une série britannique débarquée sur Netflix il y a 10 jours. On y propose une compétition de sculptures florales. C’est Mosaïculture rencontre Les chefs ! Les colorés concurrents, que l’on retrouve sous un immense dôme construit pour les circonstances, viennent aussi bien de l’Europe que des États-Unis. Les défis vont de l’insecte géant à la créature à poils en passant par les personnages de contes ou les créations mode à reproduire avec des fleurs, de la végétation, de la créativité et un minimum de temps.

On regarde pour : les idées de grandeurs, se divertir.

► Disponible sur Netflix

La semaine verte

Photo courtoisie, ICI Télé

Émission phare de l’agriculture québécoise, La semaine verte est diffusée depuis 50 ans ! Catherine Mercier en assure l’animation après avoir pris le relais d’Errol Duchaine et d’Yvon Leblanc. La beauté de cette émission est qu’elle est plus que jamais actuelle. Les enjeux d’alimentation, d’autosuffisance et d’environnement y sont abordés. On y met toujours en lumière les nouvelles techniques et avancées dans le domaine. Nous sommes ici à la base de nos besoins vitaux et on s’assure de nous garder bien informés. Il y a deux semaines, on nous proposait en rappel un reportage particulièrement inspirant sur une ferme complètement autonome dans un triplex en plein cœur de Montréal. Jardin sur le toit, poules, poissons, toute la famille de ce fermier urbain autodidacte met la main à la pâte. Plusieurs ressources pour des jardiniers bien informés.

On regarde pour : être informé sur les enjeux d’agriculture, d’alimentation, d’environnement, savoir où nous en sommes dans ces secteurs, découvrir le travail acharné des gens qui y œuvrent.

► Samedi 17 h sur Ici Radio-Canada Télé

Agrofolie

Photo courtoisie, Unis TV

Cette série fut diffusée sur les ondes d’Unis et les émissions sont toujours disponibles sur leur plateforme. Elle est toujours d’actualité puisqu’on y suit Patrick Thibeault, un fermier amateur du Nouveau-Brunswick, qui a eu envie de devenir autosuffisant tout en respectant ses principes et en suivant les élans de la nature et des saisons. Son parcours très bien documenté est inspirant. Au-delà des émissions, on retrouve une plateforme alimentée de trucs pour bâtir son potager et investir sa terre, mais aussi de ses réflexions sur toute cette aventure.

► TV5unis.ca/agrofolie

Les fermiers

Photo courtoisie, Unis TV

Quand on parle d’autonomie alimentaire, de polyculture et d’agriculture biologique, Jean-Martin Fortier est une référence. Cofondateur des Jardins de la Grelinette, de la Ferme des Quatre-Temps et auteur du Jardinier-maraîcher, manuel d’agriculture sur petite surface, l’éducation est sa mission. Il offre d’ailleurs des cours en ligne. C’est dans cet esprit qu’on le retrouve pour une deuxième saison dans la série documentaire Les fermiers. Lors de la première saison, des apprentis agriculteurs suivent le rythme des saisons sur la ferme. Dans la seconde, on suit ces jeunes jardiniers-maraîchers dans la fondation de leurs propres projets. Outre des émissions très bien réalisées, des capsules spécifiques sur les différents produits sont disponibles sur la plateforme d’Unis TV.

On regarde pour : le côté inspirant de la démarche, s’éduquer sur une culture bio et accessible, obtenir de l’information pour démarrer nos propres petits projets, être de son temps.

► Dimanche 17 h 30 ou lundi 20 h sur Unis TV. TV5unis.ca/les-fermiers

Salut Bonjour

Capture d'écran

L’émission quotidienne matinale aborde des questions de jardinage chaque mois. Dernièrement, on a pu y voir Guillaume Duranceau-Thibert. Passionné de voyage (il a sa chaîne YouTube) et d’horticulture (il est copropriétaire avec sa mère Louise d’une jardinerie), il a animé Destination jardin avec Guillaume sur les ondes de Casa. Lors de ses dernières présences à l’émission, il nous donnait des conseils pour faire de beaux pots de fleurs ou de fines herbes.

► Salut Bonjour en semaine dès 7 h, Salut Bonjour weekend dès 6 h

Horticulture Extrême

Photo courtoisie

Albert Mondor est notamment notre collaborateur au Journal pour tout ce qui touche au jardinage. Il est toujours actuel dans les contenus qu’il nous propose en plus d’accorder une attention particulière aux jardiniers les moins expérimentés tout en livrant des conseils aux plus aguerris. Il a collaboré à plusieurs émissions (on le voit à MétéoMédia notamment) et il y a quelques mois, il lançait son 10e livre, Le jardinier branché. On le suit sur Facebook où il nous prouve que l’on peut aisément cultiver des légumes en pot si on ne bénéficie pas d’un grand jardin.

► Albertmondor.com

News jardin TV

Capture d'écran

Si vous voulez voyager un peu, Patrick Milouane est un journaliste spécialisé en jardinage et horticulture. Avec sa femme, dans la région d’Essonne en France, il a lancé sa chaîne YouTube afin de partager leur passion pour le jardinage. Plusieurs spécialistes y collaborent. Il y a un petit côté bonne franquette, mais les jardins présentés sont magnifiques. Les capsules, qui varient de 2 à 8 minutes, proposent des trucs assez simples qui sont applicables chez nous.

► Sur YouTube

Dans mon jardin avec Larry Hodgson

On le surnomme le jardinier paresseux, nom de sa plateforme web et de son livre à succès. Il a aussi collaboré à l’émission Dans mon jardin dont les épisodes les plus récents sont toujours disponibles sur tele-mag. Larry décortique chaque élément du jardinage avec beaucoup de clarté et ses trucs sont simples.

► Disponible sur tele-mag.tv et jardinierparesseux.com

Les capsules de Marthe Laverdière

Capture d'écran

Vous avez très certainement entendu parler de la très colorée horticultrice Marthe Laverdière, une femme qui n’a pas la langue dans sa poche et qui a beaucoup d’humour quand elle parle plantes et légumes. Propriétaire de l’entreprise familiale Les Serres de Li-Ma, on l’a vue notamment à Salut Bonjour. Elle nous livre aussi tous ses trucs dans des capsules sur sa chaîne YouTube. Planter des choux, des tomates, faire une jardinière de balcon. Elle partage deux capsules par semaine pour bien nous accompagner dans notre jardin.

► Disponible sur YouTube