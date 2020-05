LEPAGE, Rolland



De Laval, le 3 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Rolland Lepage, époux de feu Mme Agathe Bienvenu.Il laisse dans le deuil ses enfants Lina, Sylvie, sa petite-fille Laurence, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-Thérèse, le vendredi 5 juin à 11h.