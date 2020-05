FILIATRAULT, Fr. Jean-Jacques

capucin



À la Résidence De LaSalle de Laval, le 26 mai 2020, est décédé frère Jean-Jacques (Guy) Filiatrault, originaire de Verner (Ontario), à l'âge de 89 ans des suites de la COVID-19.Outre ses confrères capucins, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Roger, Simone, Juliette (religieuse de l'Assomption de Nicolet) et Gabriel, ainsi que ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.En raison de la situation actuelle, ses funérailles sont reportées à une date indéterminée. Détails sur sa vie à capucin.org section Nouvelles.