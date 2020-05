RICHARD, Maurice



À Brossard, le 18 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Maurice Richard, époux en premières noces de feu Mme Jacqueline Bélanger.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannine Dumais, ses enfants Diane, Maurice Jr (Ghislaine Coutu), Suzanne, Claude, Pierre (Diane Robert), Nadia, ses beaux-fils Richard, Michel, Stéphane, ses soeurs Jeannette, Jeannine (Donald Gangin) ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et nièces, autres parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 6 juin à 13h au cimetière de Mercier.