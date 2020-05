THIBAULT (née CLOUTIER)

Madeleine



À Montréal, le lundi 25 mai 2020 est décédée, à l'âge de, Madeleine Cloutier, épouse de feu Jean-Jacques Thibault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Claire), Yolande (Réal), Renée (Normand), Nicole, Francine, Gilles (Danielle) et Monique, son frère Claude (Suzanne), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants de même que plusieurs parents et amis.Dû à la situation actuelle, les funérailles seront privées.