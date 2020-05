BIBEAU, Ernest



Au Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau, à Montréal, le 8 mai 2020 est décédé paisiblement, à l'âge de 84 ans, M. Ernest Bibeau.Il laisse dans le deuil son frère Lucien (Monique Houde), sa belle-soeur Aline Farmer, plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Merci au personnel de l'unité de vie du 4e étage du Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau, ces "Anges", ces personnes de coeur, qui en ces temps difficiles et au cours des dernières années ont su lui accorder tous les soins nécessaires.Selon ses dernières volontés et compte tenu des circonstances actuelles, aucune cérémonie n'aura lieu. L'inhumation a eu lieu le 22 mai au cimetière Repos St-François D'Assise, 6893 rue Sherbrooke est, Montréal, où il repose avec sa famille.