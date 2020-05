DESROCHES, Patricia

RD, CDE/DT, P., ERD



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Patricia survenu le 24 mai 2020 à l'hôpital d'Ottawa. Elle nous a quittés après avoir livré un combat admirable contre le cancer.Elle laisse dans le deuil sa fille adorée, qui était aussi sa meilleure amie, Marie-Pier La Haye, son père Pierre-Paul Desroches, sa mère Nicole Lemieux et sa soeur et confidente Josée Desroches (Robin Laframboise), ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines.Patricia était une belle et bonne âme, pleine de douceur, de gentillesse et de générosité. Elle aimait avoir du plaisir, la lecture et le cinéma. Elle nous manquera énormément. Nous nous souviendrons à jamais de ton courage et de ta résilience. Repose en paix grande fille d'amour.Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont soutenu Patricia et Marie-Pier en ces temps difficles.Chers parents et amis, c'est douleureux de devoir remettre à plus tard l'hommage qu'elle mérite.