Cam Newton va être patient

Le quart-arrière Cam Newton a l’intention de prendre son temps avant de signer un contrat avec une nouvelle formation de la NFL.

Selon le réseau ESPN, l’athlète de 31 ans veut attendre que la situation se régularise dans la NFL. Présentement, les équipes du circuit Goodell tiennent des activités virtuelles en raison de la pandémie de coronavirus. Newton attendrait que les joueurs soient permis dans les installations sportives avant de faire un choix.

Newton a été libéré par les Panthers de la Caroline le 24 mars dernier.

Il avait été le choix de première ronde (1er au total) de cette formation lors du repêchage de 2011.

Lors de la dernière saison, le pivot a subi une fracture au pied gauche, ce qui l’a limité à seulement deux parties. Il a également été incommodé par plusieurs autres blessures dans les dernières années.

Toujours selon le réseau ESPN, Newton a passé des examens médicaux en mars et il semblerait qu’il soit rétabli à 100%.

En carrière, le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL en 2015 compte 29 041 verges aériennes et 4806 autres par la course. Il a également lancé 182 passes de touchés et franchi la ligne des buts 58 fois avec le ballon en main.