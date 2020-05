DOUVILLE, Suzanne



À Ste-Rose, le jeudi 21 mai 2020 est décédée, à l'âge de 80 ans, Suzanne Douville, épouse de feu Jean-Marie Racicot.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (Yves), Denise, Gilles (Manon), ses petits-enfants, Bruno (Emmanuelle), Sophie et Gabrielle, ses arrière-petites-filles Eva et Abby, ses frères et soeurs Micheline, Jean (Jolène), Nicole (Pierre), Claude (Diane), Danielle et André (Rosanna), ses beaux-frères et belles-soeurs, Jean-François (Carole) et Johanne (Alain) ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Nous tenons à remercier tout le personnel de la Villa les Tilleuls pour leurs bons soins et belle humanité.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.