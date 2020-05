MORGAN VOISARD, Jacqueline



À Lachine, le 24 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Jacqueline Voisard Morgan, épouse de feu Cecil Morgan.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à un organisme de charité de votre choix serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Voisard Morgan .À cause des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, une cérémonie aura lieu en privé.