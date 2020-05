BENOIT, Carole



À Montréal, le 25 mai 2020 est décédée Carole Benoit, conjointe de Daniel Savard. Elle était la fille de feu Solange et Albert Benoit.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Danielle (Jacques), Albert (Diane), Élise et Linda (Serge), son beau-père Majorique (feu Yolande), son beau-frère Michel (Manon), sa tante Michelle, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Étant donné la situation actuelle, la famille de Carole célébrera sa vie à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par don à la Société canadienne du cancer (cancer.ca).