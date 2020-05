MARTIN, Robert



À Montréal, le 25 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Robert Martin, retraité des pompiers de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Desjardins Martin, sa soeur Noëlla, ses beaux-frères Marcel et Guy (Thérèse), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vu la situation actuelle une cérémonie aura lieu en toute intimité.