BEAULIEU Raymond



À Saint-Sauveur, le 22 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raymond Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Denis (Johanne) et Michelle (Ghislain), ses soeurs Madeleine, Liliane, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.L'inhumation aura lieu au Cimetière de Saint-Colomban le samedi 6 juin à 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.