BOURBEAU, Laurette



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 17 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Laurette Bourbeau, épouse de feu Roland Tourangeau.Elle laisse dans le deuil ses filles Colette et Céline, ses petits-enfants Karine (Simon), Valérie (Pascal), Philippe (Émilie) et Jessyca (Jules), ses arrière-petits-enfants Evannie, Julianne, Lucas et Alexis, sa soeur Monique, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Laurette Bourbeau.En raison de la pandémie, les services funéraires auront lieu à une date ultérieure.