Des millions introuvables dans les agences de voyages

De nombreux Québécois préfèrent réserver leurs voyages auprès d’une agence, croyant qu’ils seront ainsi mieux protégés. Or, la crise du coronavirus montre que les comptes en fidéicommis et le Fonds d’indemnisation (FICAV) de l’Office de la protection du consommateur ont une utilité bien limitée. Les contribuables devront-ils payer la note en renflouant le FICAV ?

80 jeunes se retrouvent le bec à l’eau

Aliyanah Lassire, 15 ans, en rêvait depuis plus d’un an : un voyage culturel de 10 jours en Grèce avec 79 autres élèves de l’école secondaire Armand-Corbeil. Bien sûr, le périple de 2875 $, qui devait avoir lieu en avril, a été annulé.

L’agence Omnitour n’a proposé ni remboursement ni même de crédit. Elle a expressément demandé à ce que les parents ne la contactent pas.

« Aliyanah s’est trouvé une job pour payer une partie du voyage, elle a économisé pendant deux ans en demandant de l’argent pour ses fêtes et à Noël, relate sa mère, Marissol Boris. Si au moins l’agence pouvait rembourser la partie qu’elle a payée. »

Le directeur général d’Omnitour, Étienne Morissette, soutient que c’est impossible, les fonds ayant déjà été envoyés à la compagnie aérienne, aux hôtels et aux organisateurs d’excursions. « Je ne peux pas inventer de l’argent », lance-t-il.

« On se sentait en confiance »

Liette Cousineau, son conjoint, sa sœur et une amie ont dépensé 20 000 $ pour un voyage qui devait les conduire en Norvège, aux îles Féroé et en Islande, le mois prochain. Voyages Gaby, de Sainte-Thérèse, les a sèchement renvoyés au FICAV.

« J’ai répondu : “Je suis capable de remplir un formulaire moi-même, je n’ai pas besoin d’aide. Ce n’est pas ça que je veux, je veux savoir où sont mes 5000 $”, peste Mme Cousineau. [...] Voyons donc, c’est un mauvais rêve ! »

L’assurance de ne pas être remboursé

Rodrigue Bélanger et son épouse, Jocelyne Verreault-Bélanger, devaient partir en Espagne et au Portugal le 13 mars. Comme tant d’autres, leur vo

yage n’a pas été remboursé. Mais ce qui a le plus surpris le couple, c’est que la Croix Bleue, un organisme à but non lucratif, a refusé de lui rembourser son assurance voyage.

« On fait encore rire de nous ! » lance M. Bélanger.

La Croix Bleue a indiqué au Journal que ses clients « peuvent dorénavant utiliser la prime d’assurance qu’ils ont déboursée [...] afin de souscrire un contrat pour leur nouveau voyage ».