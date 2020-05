CHALIFOUX, Marielle

(née Maher)



À Montréal, le 12 mai 2020, est décédée à l'âge de 85 ans, Madame Marielle Chalifoux, des suites d'une longue maladie (Parkinson).Outre son époux dévoué et éprouvé, Paul Chalifoux, elle laisse dans le deuil sa fille adorée Sylvie (Michel Charlebois), ses deux petits-enfants bien-aimés, Gabrielle et Dominic (Rosalie Coallier), ses belles-soeurs Marie-Paule et Madeleine ses neveux, nièces, parents, amis ainsi que les personnes soignantes, Guylaine, Johanne B., Mireille et Johanne S. que ma mère adorait et qui ont pris grand soin d'elle.Ultérieurement un hommage aura lieu en son honneur.