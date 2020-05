GAGNON, Jean-Louis



Au Centre Jean-Louis Lapierre le 24 mai 2020, est décédé à l'âge de 90 ans, M. Jean-Louis Gagnon, époux de feu Gisèle Derome.Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise (feu Alain), Josée (Denis), Luc (Eve), Alain (Joanne), ses petits- enfants, Joannie Fanie, Maxime, Frédéric, Sophie et Zachary, ses arrière-petits-enfants, ses frères, René (feu Monique) et Maurice (Colombe), ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des événements, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel du Centre Jean-Louis Lapierre pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services qu'ils lui ont prodigués avec amour.