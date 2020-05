LEBLANC, Paul



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 26 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul Leblanc.Il laisse dans le deuil ses fils Luc et Stéphane, son petits-fils Alexy, la mère de ses enfants Denise Dorion, ses frères, sa soeur, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré et il n'y aura pas de service funéraire.www.maisonfunerairegroulx.com