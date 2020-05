Les plus grandes voix du Québec

Pour un chanteur ou une chanteuse, la voix est un don. Un don avec lequel ils nous émeuvent, nous surprennent, nous donnent des frissons. Qui sont nos plus belles voix au Québec? Les journalistes Sandra Godin et Cédric Bélanger ont concocté une liste musicale de leurs coups de cœur pour des voix qui, bien souvent, sont à la base de grands moments d’émotion. Une liste qui, sans le vouloir, est un brin nostalgique!

Si tu me payes un verre, de Serge Reggiani, par Isabelle Boulay

Photo d’archives

Sandra Godin : Allô Cédric! Je lance le bal de notre sélection avec celle dont la façon de transmettre les émotions avec sa voix me chavire. J’ai eu beaucoup de mal à arrêter mon choix sur une seule chanson. Mais je me souviens qu’en spectacle, son interprétation poignante de cette pièce de Serge Reggiani m’avait laissé la gorge nouée tant elle y déploie toute son intensité.

À écouter du même artiste : Et mon cœur en prend plein la gueule, Jamais assez loin

Tu trouveras la paix, Renée Claude

Cédric Bélanger : D’Isabelle, j’ai toujours eu un faible pour La lune, pourtant pas un titre phare de sa discographie. Je vais rester dans les voix féminines et je pense qu’un coup de chapeau à Renée Claude s’impose. Parce qu’elle vient de partir. Parce que Tu trouveras la paix, c’est à la fois un message qu’on a envie de lui lancer et de nous lancer.

À écouter du même artiste : Le début d’un temps nouveau, Ce soir je fais l’amour avec toi

Pour une histoire d’un soir, Marie-Denise Pelletier

Photo d’archives

SG : Quel message inspirant a-t-elle laissé en héritage! Tu savais que Luc Plamondon avait beaucoup écrit pour elle? Le parolier a d’ailleurs mis son talent au service de plusieurs de nos grandes voix. Tant qu’à être dans les classiques, je me rappelle cette chanson écrite pour Marie-Denise Pelletier en 1987, une chanson que certains auront peut-être envie de fredonner de nouveau en cette période de déconfinement...

À écouter du même artiste : Tous les cris les SOS, Inventer la terre

Des milliards de choses, Luce Dufault

Photo d’archives

CB : Dans la filière Plamondon, il y a aussi Luce Dufault, révélée dans Starmania. Ah, la voix de Luce! Un trésor national. Le choix facile aurait été Soirs de scotch. Sauf que la charge émotive sur Des milliards de choses est, à mon goût à moi, encore plus forte.

À écouter du même artiste : Soirs de scotch, Ce qu’il reste de nous

Fais-moi la tendresse, Ginette Reno

Photo d’archives

SG : Parlant d’inestimable trésor : le choix évident de cette liste, la grande Ginette. Encore là, on pense à L’essentiel ou Un peu plus haut, un peu plus loin. Mais cette chanson est à mon avis une des plus belles de son immense répertoire. Le duo puissant qu’elle forme avec Marc Hervieux, une autre grande voix, donne la chair de poule.

À écouter du même artiste : J’ai besoin de parler, Je ne suis qu’une chanson

Au nom de la raison, Laurence Jalbert

Photo d’archives

CB : T’sé, plus haut, quand tu parlais de ta gorge nouée à cause de la toune d’Isabelle Boulay? J’ai vécu le même genre de vertige émotionnel quand la grande Laurence avait chanté Au nom de la raison avec un chœur de 400 voix, il y a plusieurs années, au Grand Théâtre. C’est presque décevant d’écouter la version originale après ça, mais j’y tiens quand même...

À écouter du même artiste : Corridor, Rage

Je suis malade, Lara Fabian

Photo d’archives

SG : On pourrait en parler longtemps de ces moments en spectacle qui nous arrachent les émotions. Mon dernier en liste : entendre Je suis malade, par Lara Fabian. Elle est si incarnée que son interprétation n’est jamais la même soir après soir. Avec cette pièce de résistance et son Je t’aime, elle a montré au monde entier que sa puissance vocale était quasi inégalable.

À écouter du même artiste : Humana, Saisir le jour

Pleurs dans la pluie, Mario Pelchat

Photo d’archives

CB : 1- Ça manque de voix de gars, et Mario est une référence. 2- Je tiens à rendre hommage aux éminents participants (ils vont se reconnaître s’ils nous lisent) qui se sont époumonés sur Pleurs dans la pluie à la soirée karaoké du dernier anniversaire de ma blonde.

À écouter du même artiste : Voyager sans toi, Quand on y croit

Que je t’aime, Sylvain Cossette

Photo d’archives

SG : Ah, les fameux pleurs de Mario! Ça y est, je la chante à tue-tête. Si on reste dans les chansons d’amour incontournables de nos voix masculines, difficile de passer à côté de Que je t’aime, qu’on rêve toutes secrètement de se faire chanter par quelqu’un d’autre que Sylvain Cossette.

À écouter du même artiste : J’ai besoin, Si j’me rappelle

Si Dieu existe, Claude Dubois

Photo d’archives

CB : Toutes, sauf Andrée, évidemment. Je reste du côté masculin de la force vocale. Croyant ou pas, c’est impossible de résister à l’interprétation à fleur de peau de Dubois sur cette chanson dont on ne retrouve qu’une version live sur les sites de streaming.

À écouter du même artiste : Le blues du businessman, J’ai souvenir encore

Aime, Bruno Pelletier

Photo d’archives

SG : Le plus impressionnant, c’est que la voix de Dubois demeure intacte à 73 ans. Cela dit, j’ai grandi avec la musique québécoise de la fin des années 1990, la période qui a vu éclore les Cossette, Dufault, Boulay... et Bruno Pelletier. Si plusieurs associent son début de carrière à Miserere, moi je retiens de lui Aime, avec son envolée vocale finale qui résonne comme un cri du cœur.

À écouter du même artiste : Coriace, Depuis que t’es parti

Faufile, Charlotte Cardin

Photo d’archives

CB : La valeur d’une voix doit-elle attendre le nombre des années? Pas forcément. Elle est encore jeune, mais Charlotte Cardin se distingue déjà par une maîtrise de haut niveau de ses cordes vocales. J’ai choisi Faufile où Cardin, en français, montre son agilité dans les hauteurs.

À écouter du même artiste : Main Girl, Fous n’importe où

Pendant que, Geneviève Jodoin

Photo d’archives

SG : Je suis tellement d’accord avec toi. Tout comme Charlotte, La Voix nous a fait découvrir un lot de grandes voix. Je n’aurai jamais été aussi émue devant une prestation télévisuelle que lors de l’interprétation de Pendant que, succès de Gilles Vigneault porté par une Geneviève Jodoin aussi sensible que puissante.

À écouter du même artiste : Les gens de mon pays, J’ai toujours su

Loadé comme un gun, Éric Lapointe

Photo d’archives

CB : Oui, Éric Lapointe. Techniquement, il est loin d’un Bruno Pelletier et de toutes les voix citées plus haut. C’est vrai. Ça reste une voix distinctive, marquante, à nulle autre pareille, dirait Alain Goldberg. Reconnaissable entre mille. Il mérite sa place ici.

À écouter du même artiste : Mon ange, Bobépine

All By Myself, Céline Dion

Photo d’archives

SG : On pourrait débattre ton choix, j’en conviens, mais on doit te donner raison sur l’unicité de la voix de Lapointe. Je termine avec une dernière proposition, celle-ci, indiscutable. On n’allait tout de même pas oublier notre Céline? À mon avis, All By Myself représente la meilleure expression de la puissance vocale de la chanteuse de Charlemagne, à cause de cette fameuse note, un fa en voix de poitrine, un exploit qui soulève l’ovation à chacun de ses spectacles.

À écouter du même artiste : Vole, Pour que tu m’aimes encore

► Les albums et la liste sont disponibles pour écoute à musique.qub.ca.