Les Stars de Dallas: grandement favorisés?

Avec une récolte de 82 points au classement en 69 matchs, les Stars de Dallas entreront dans les séries éliminatoires par la grande porte, malgré un taux d’efficacité inférieur à ,600.

À titre comparatif, deux formations de l’Association de l’Est, soit les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline, ont offert un meilleur rendement et passeront néanmoins par la ronde qualificative.

«Il n’y a rien d’autre à faire que faire preuve de patience, indiquait l’entraîneur-chef des Stars Rick Bowness au site web de son équipe, il y a deux semaines, en attendant le dévoilement du plan de la Ligue nationale de hockey concernant le format des séries. Il suffit de prendre ça comme ça vient, rester prêt et se préparer à toute éventualité.»

La patience de Bowness a visiblement rapporté. Les Stars (37-24-8) pouvaient difficilement imaginer un meilleur scénario. Ils se glissent ainsi parmi les quatre équipes en tête de l’Association de l’Ouest et pourraient améliorer encore leur sort à la suite d’un tournoi à la ronde avec les Blues de St. Louis, l’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas.

Pour compléter le portrait, Dallas compte parmi les 10 villes candidates qui pourraient recevoir les matchs éliminatoires. On parlerait alors d’un dénouement pour le moins intéressant pour les Stars.

Problèmes à l’attaque

Peu importe les circonstances, la troupe de Bowness aura fort à faire pour franchir les prochaines étapes. L’entraîneur-chef parle lui-même d’une inconstance au niveau offensif. Tyler Seguin et Jamie Benn sont ceux qui ont mené l’attaque des Stars, cette saison, avec respectivement 50 et 39 points. Le troisième meilleur pointeur de l’équipe? Le jeune défenseur finlandais Miro Heiskanen avec 35 points, dont huit buts.

«Je trouve notre attaque très inconstante, a avoué Bowness. Nous avons besoin de passer plus de temps en zone offensive. Quand nous jouons bien, notre attaque est solide.»

Au chapitre des buts marqués, les Stars figurent étrangement au 29e rang dans la Ligue nationale de hockey en 2019-2020, avec 178 réussites. Seuls les Kings de Los Angeles et les Red Wings de Detroit sont derrière eux. Ce fut quand même suffisant pour atteindre directement la ronde des 16.

Une fois en séries, ce sera à Alexander Radulov, Joe Pavelski, Denis Gurianov et Roope Hintz de produire davantage, entre autres. Et les gardiens Ben Bishop et Anton Khudobin devront surtout continuer d’exceller devant le filet.