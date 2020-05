Pour prendre de soin de soi à tout moment

Durant la crise de la COVID-19, nous présentons chaque semaine des produits locaux offerts par des entreprises d’ici.

Prendre soin de sa peau avec Karine Joncas

La marque québécoise Karine Joncas offre des produits de soins pour le visage et le corps qui sont conçus pour tous les types de peau, même les plus sensibles. Plusieurs produits multifonctions comme le démaquillant fermeté 4 en 1 pour nettoyer et démaquiller yeux et lèvres ou l’Élixir de jeunesses KJ, à la fois eau thermale, tonifiant, hydratant et booster d’éclat. Performants et économiques. Des produits conçus et fabriqués au Québec. Vendus en pharmacie et sur le web.

► karinejoncas.ca/

Dans un jardin s’inspire de la nature

Présente au Québec depuis 1983, Dans un jardin a toujours misé sur la fabrication locale. Les produits pour le corps et le bain sont créés et formulés au Québec. L’équipe de chercheurs s’inspire de la nature pour créer des produits de qualité composés d’ingrédients botaniques dont plusieurs poussent ici. Dans un jardin s’est aussi lancée dans la production d’un gel désinfectant qui est offert en plusieurs fragrances.

► www.dansunjardin.com/

Housse de protection pour terminal de paiement

Le fabricant d’auvents et de toiles sur mesure de Sherbrooke Canevabec a développé un nouveau produit, le SafeCover Pay, une housse de protection pour terminal de paiement électronique. Elle est faite d’une pellicule de PVC transparente, à la fois résistante et flexible, et s’adapte à tous les types de terminaux. Munie d’un cordon élastique, elle s’installe facilement et se nettoie rapidement entre chaque utilisation. Vendue en lots de 2 à 100 unités, voire plus. La livraison est gratuite au Canada.

► safecoverpay.com/fr/

Tristan fabrique des masques et des visières

Tristan, c’est une griffe québécoise réputée pour ses vêtements au style branché et aux coupes impeccables pour femmes et hommes. Forcée de fermer sa quarantaine de boutiques au Canada en cette période de pandémie, l’entreprise a transformé son atelier de fabrication de Cookshire, en Estrie, en manufacture de masques et de visières de protection. Ces nouveaux produits sont disponibles sur la boutique en ligne.

► www.tristanstyle.com/fr/

Vous avez un produit ou un service local québécois ?

L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19.

Par courriel : achatlocal@quebecormedia.com