Quoi regarder à la télévision samedi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 30 mai.

Cinéma toute la journée

Au menu de la programmation spéciale cinéma de TVA ce samedi: la comédie Grandes personnes 2 (10 h), où de vieux amis (Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, etc.) tentent de revivre leur jeunesse lointaine; l’inoubliable Ligne verte (14 h 15), où un gardien de prison (Tom Hanks) se lie d’amitié avec un condamné à mort doté de pouvoirs de guérison; Hommes en noir 2, (18 h 30) de la populaire franchise avec Will Smith, le dernier volet de Hunger Games: la révolte (20 h 15), avec Jennifer Lawrence, et Le convoi (23 h 30), avec Mark-Paul Gosselaar et Claire Forlani. Samedi, dès 10 h, TVA.

Amis modernes

Comédie romantique sympathique résolument... moderne, avec Justin Timberlake et Mila Kunis, qui ont alimenté bien des rumeurs après avoir tourné ensemble dans la peau de deux jeunes adultes entretenant une amitié «avec bénéfices», c’est-à-dire basée uniquement sur le sexe, mais ils deviennent de plus en plus unis au fil de l’histoire. Samedi, 11 h 40, Cinépop.

Le collectionneur

Maude Guérin prêtait en 2002 ses traits au grand écran au célèbre personnage de l’enquêtrice Maud Graham, héroïne des romans de l’auteure Chrystine Brouillet. C’est le défunt réalisateur Jean Beaudin qui avait adapté à sa sauce l’histoire du Collectionneur, où un tueur en série (Luc Picard) collectionne des membres de ses victimes. Lawrence Arcouette, Yves Jacques et Yvan Ponton étaient aussi de la distribution. Samedi, 13 h, MOI ET CIE.

La malédiction de Jonathan Plourde

Passée un peu sous le radar lors de sa diffusion originale à l’automne 2018, mais finaliste comme meilleure série dramatique aux Gémeaux 2019, La malédiction de Jonathan Plourde peut être revue présentement. Chaque fois que Jonathan Plourde (Félix-Antoine Duval), un jeune designer de 23 ans, tombe amoureux, sa conquête meurt soudainement. La mort frappe ainsi quatre jeunes femmes, coup sur coup. Désireux de briser le mauvais sort, Jonathan s’engage à ne plus s’éprendre de qui que ce soit, mais son cœur se remet à palpiter pour une autre fille. Avec son meilleur ami et une collègue, il part à la recherche d’une explication. Samedi, 13 h, VRAK.

Soirée vintage avec les Expos

La fièvre du baseball se poursuit à TVA Sports. Les Expos de Montréal affrontent les Padres de San Diego. Le 3 juin 1995, en 10e manche et en avance 1-0, le lanceur des Expos, Pedro Martinez, n'avait toujours pas accordé de point ni de coup sûr. De retour au monticule, le lanceur des Expos accordait finalement un double au premier frappeur des Padres, Bip Roberts. Le gérant Felipe Alou a remplacé Martinez après ce double et a quitté le terrain sous les applaudissements de 9000 personnes. Les Expos l'ont finalement emporté 1-0, alors que le releveur Mel Rojas a pris la relève. Samedi, 16 h, TVA Sports.

«Souvenirs olympiques»

À défaut de vibrer au rythme des Jeux olympiques de Tokyo cet été, on a l’occasion, avec ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, de revivre des moments exaltants et marquants de Jeux d’été ou d’hiver passés, et les exploits inoubliables d’athlètes canadiens ou d’ailleurs. On commence avec la médaille d’argent de Jamie Salé et de David Pelletier à Salt Lake City, en 2002. Au fil des semaines, on reverra aussi des prouesses de Donovan Bailey, Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury, Nadia Comaneci, Gaétan Boucher, Sylvie Fréchette, Marc Gagnon, Joannie Rochette et Alexandre Despatie, entre autres. Samedi, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Mix sonore»

Martha Wainwright continue d’orchestrer de belles rencontres musicales entre artistes francophones et anglophones au mythique bar The Marquee, à Halifax. Elle reçoit cette semaine Maggie Savoie et Matt Andersen, tous deux originaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que Dumas. Samedi, 20 h, Unis TV.