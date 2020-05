Touche pas

Gros et grand gars, il n’a qu’un seul papier mouchoir pour moucher un nez proportionnel. Ce pif a du vécu. Moi, d’un pas amical, j’arrive du frigo de son dépanneur et je me dirige à la caisse où, de l’autre côté du plexiglas, il m’attend.

Il me reste encore une dizaine de pas et c’est assez pour décider résolument de payer avec ma carte débit. Ainsi, me dis-je, il n’aura pas à toucher à ma petite bouteille de jus de légumes. Mon plan est fait. Je lui montrerai le code-barre, il le scannera, je sortirai ensuite ma carte, je la lui montrerai, il pitonnera et je compléterai sur le bidule à pitons.

Erreur ! En lui montrant la bouteille, je n’ai pas assez bien affiché le code-barre vers lui, il a avancé sa main pour mieux placer ma petite bouteille et l’orienter vers son détecteur. Il l’avait touchée.

J’ai gelé et je n’ai pu m’empêcher de dire spontanément : « Ben là !!! » Et il m’a répondu : « Ben quoi ? » Et moi de rétorquer : « Tu viens de te moucher et tu mets ta main sur la bouteille que je porterai à ma bouche dans 20 secondes. »

Et à son tour, il m’a dit : « Je ne me suis pas mouché avec mes doigts... »

Fin du débat. J’ai laissé la bouteille sur le comptoir, je suis allé en chercher une autre dans le frigo. J’ai pitonné ma carte débit et j’ai foutu le camp. Belle histoire, hein ?

Je ne peux quand même pas dire à une grande personne ayant un nez adulte d’utiliser au moins deux feuillets de mouchoir et, surtout, de ne plus toucher à rien avant de se laver les mains par la suite. Je ne suis pas Horacio.

Et là, ensuite dans ma petite tête d’eau, après avoir ouvert ma bouteille de bon jus de légumes, est montée la petite frustration. Je ne peux pas aller à la pêche deux ou trois jours avec mon chum Denis même s’il prend deux ou trois kleenex avec un nez très moyen. Pour dire, hein ?

EL PAQUET

Si je comprends bien la formule des séries de Bettman, même les Nordiques ont des chances.

« Ouf ! Cette semaine, c’était vraiment pas une température pour danser... » (Horacio)

Moi, j’observe toujours deux mètres de distance avec le BBQ la première fois de la saison que j’appuie sur le bouton rouge.

S’il est vrai que le virus résiste mal à la chaleur, il a passé une maudite semaine au Québec.

Il passe inaperçu. C’est un gars qui vient de St-Hilaire de rien.

Mark dit qu’il se prend pour Hugh Hefner depuis qu’il passe ses journées en robe de chambre.

Je n’ai presque pas blasphémé de l’hiver, mais là, le golf est revenu.

Est-ce que je t’ai manqué pendant mon absence ? Quelle absence ?

Cuisiner sur le BBQ. Quelle belle façon de joindre l’utile à la grillade.

À demain dans les sports. Sinon lundi. À moins que ce soit mardi. Dans ces eaux-là.